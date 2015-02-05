Иногда в силу различных причин у Windows слетает активация. Лицензионный статус такой системы становится «Non-genuine». Причины могут быть различные: установка нескольких новых устройств, иногда просто виртуалльных, установка некоторых программ, драйверов, завершение пробного периода. В этом случае Windows делает обои рабочего стола черными и показывает пугающую надпись типа «Ваша копия Windows не является подлинной», «Возможно вы стали жертвой подделки…» и тому подобное. В таком случае можно начать заново пробный период Initial Grace Period. Такая процедура называется rearm. Выполняется она с помощью команды slmgr.vbs /rearm отданой из командной строки в превилегированном режиме (с правами администратора). Сбросить пробный период можно всего три раза, после каждого специалный счетчик уменьшается на еденицу. В конечном итоге может возникнуть ситуация когда rearm count равен нулю, а лицензионный статус все еще «Non-genuine» или ошибка какая-нибудь. В таком состоянии её нельзя подключить к KMS серверу, сменить ключ активации и т.п.

В этом случае решением проблемы может быть удаление куста реестра отвечающего за лицензирование. Операционная система воссоздаст его заново при загрузке в началном состоянии Initial Grace Period. Существующий ключ при этом будет утерян, но это не беда.

Проблема в том, что это куст реестра защищен от изменения/удаления и сделать это можно только из режима восстановления Windows, когда реестр отключен.

Чтобы сбросить счетчик rearm count сделайте следующее:

Создайте в корне системного диска bat файл reset-rearm.bat следующего содержания:

reg load HKLM\MY_SYSTEM "%~dp0Windows\System32\config\system" reg delete HKLM\MY_SYSTEM\WPA /f reg unload HKLM\MY_SYSTEM Перезагрузите компьютер и нажмите клавишу F8. Выбирете "Устранение неполадок копьютера", далее - раскладку клавиатуры, введите пароль локального администратора и вы попадёте в экран командной строки. Текущим путём будет "X:\Windows\system32". Перейдите в корень системного диска (для Windows 7 это будет диск D) командой "D:", можете проверить наличие файла reset-rearm.bat в корне командой dir. Запустите файл reset-rearm.bat. Перезагрузитесь в обычном режиме. Windows сообщит вам, что ключ активации не обнаружен. Для того чтобы ввести ключ заново откройте командную строку в режиме администратора и выполните команду slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX, где вместо иксов введите ваш ключ активации или открытый KMS ключ для соответсвующей операционной системы: Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y Windows Server 2008 R2 Datacenter 4YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 После этого лицензионный статус вашей ОС станет "Initial grace period" с количеством сброса счетчика равным 4.

Данная статья основана на блоге Дэниела Митчела http://www.daniel-mitchell.com/blog/reset-windows-7-rearm-count/

Некоторые полезные ссылки:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793403.aspx

http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/percent.mspx?mfr=true

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